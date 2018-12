Circusjubileum: verrassingen, humor en spanning

De jubileumeditie van het internationale Kerstcircus Etten-Leur zit vol artistieke verrassingen, humor en spanning. De Duitse handstand- en krachtacrobaat Enrico Lauenburger moet tijdens de premierevoorstelling even een paar extra druppeltjes zweet van zijn voorhoofd wrijven wanneer zijn handstandact op een wankele stapel stoelen, die op hun beurt balanceren op vier flessen op een tafel, bijna mis gaat. Het publiek houdt even de adem in. Het loopt goed af. Luid applaus vult de tent in het Brabantpark. De act van Lauenburger was letterlijk en figuurlijk een van de hoogtepunten van de show.

Een ontspannen uitje

Maar er waren er meer. Zo steelt de Duitse Marylin Zinnecker de show met een ode aan het klassieke circus. Ze toont de unieke band met haar paard Castellano tijdens een klassieke hogeschool. Helemaal bijzonder is haar act van reusachtige Siberische steppekamelen met edele Friese hengsten. Een combinatie waarveel bezoekers de fotocamera voor pakken. Wanneer een van de kamelen op enig moment spontaan besluit om even lekker door het houtstrooisel te gaan rollebollen, wordt er flink gelachen en heeft het publiek in korte tijd al gekregen waar het voor kwam: een ontspannen uitje.

Kers op de taart

Een uitje in kerstsfeer. De aankleding van de tent is ook dit jaar weer top in orde. In de piste zorgen de warme klanken van trompet, saxofoon, tuba, toetsen, basgitaar en slagwerk van het live circusorkest voor een unieke ambiance. De Duitse Mandy Frank versterkt de kracht van levende muziek door op verschillende momenten in de show live kerstnummers te zingen. Spierbundels van duo Paschenko uit Oekraine, rolschaatsacrobatiek van het Portugees-Roemeens duo Monteiro sabelbalanceren van de Italiaanse Maria Bizarro en doldwaze acts van de Rivelinos Clowns en de komische Spanjaard Brad Garcia zorgen voor een meer dan waardige jubileumshow. Een meet & greet met de artiesten na afloop is de kers op de taart. Nog te zien t/m 6 januari, behalve op Oudjaarsdag en Nieuwjaarsdag.