Centrumbewoners Etten-Leur betalen voortaan voor parkeerschijf bezoekers

POLLETTEN-LEUR - Bewoners van het vergunninghoudersgebied in Etten-Leur betalen vanaf de jaarwisseling in principe 40 euro per jaar voor hun 'bezoekersschijf'.

Dat is de schijf die hun bezoekers in de auto kunnen leggen, zodat zij ook in het gebied mogen parkeren. Tot nu toe was de schijf gratis.

Parkeerkosten

De gemeente kondigde eerder dit jaar al aan dat de parkeerkosten zouden gaan stijgen. Volgens wethouder Kees van Aert is dat onder meer noodzakelijk omdat de parkeerkosten die de gemeente zelf moet maken, ook stijgen. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met extra inzet op handhaving.

Ook andere parkeertarieven stijgen. Zo gaat het maximale dagtarief in de parkeergarage van 5 naar 6 euro. ,,Daarmee blijft parkeren in Etten-Leur trouwens nog steeds behoorlijk voordelig in vergelijking met buurgemeenten", stelt Van Aert.

Quote We blijven behoorlijk voordelig in vergelij­king met buurgemeen­ten Kees van Aert, Wethouder Etten-Leur

Bewoners van het vergunninghoudersgebied vragen steeds een bezoekersschijf aan voor een periode van een jaar. Wie een schijf heeft die pas in de loop van 2020 verloopt, hoeft niet meteen in januari een nieuwe aan te schaffen.

Als een bewoner bijvoorbeeld een kaart heeft die geldig is tot en met juni van 2020, hoeft hij of zij pas vanaf juli een nieuwe schijf te regelen. Daarvoor betaalt diegene naar rato. Wie dus halverwege het jaar een nieuwe schijf moet regelen, betaalt daarvoor ook het halve jaartarief (dus geen 40, maar 20 euro).

Mazzel of pech

Vanaf 2021 betaalt iedereen 'gewoon’ het volledige jaartarief. Maar dit jaar kunnen mensen nog mazzel of pech hebben met de datum waarop hun kaart verloopt, beaamt Van Aert. Want wie toevallig een bezoekersschijf heeft die nog lang geldig is, betaalt volgend jaar dus minder dan de buurman met een kaart die tot februari geldt.

Digitaal

Overigens nadert het systeem met de bezoekersschijf het einde van zijn levensdatum, zegt wethouder Van Aert. Vanaf 2021 hoopt Etten-Leur te kunnen werken met een volledig gedigitaliseerd systeem.

,,Dan kunnen mensen het kenteken van hun bezoekers invoeren in een speciale app, en zien we zo wie er wel en niet in het vergunninghoudersgebied mogen staan.”