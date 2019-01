‘Centrum Etten-Leur is onveilig voor blinden en slechtzienden’

,,Als er natuurlijke gidslijnen zijn, worden ze op diverse plaatsen in Etten-Leur onderbroken door stoepborden, uitstallingen of horecaterrassen en eindigen soms tegen verkeersborden, pilaren of trappen", schrijft Cees Lambrechts namens de Oogvereniging en bezoekers van het Oogcafé Etten-Leur in een brief aan B en W. Bij het advies van de gemeente aan de doelgroep om de hulp van Buitengewoon Opsporings Beambten in te roepen, wordt volgens Lambrechts voorbij gegaan aan het feit dat blinden en slechtzienden niet weten waar die BOA’s zich bevinden.