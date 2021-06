Centraal inzamelen plastic afval Etten-Leur opnieuw half jaar uitgesteld

Gratis uit eten voor vijfhon­derd zorgmede­wer­kers: ‘Nu eens ontspannen in plaats van rennen’

8 juni ETTEN-LEUR/BOSSCHENHOOFD - Heerlijk relaxen en lekker eten en drinken op een beschaduwd terras of binnen in het restaurant. Zorgmedewerkers worden gedurende twee dagen in de watten gelegd in onder andere restaurant het Havenhuis in Etten-Leur.