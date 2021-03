CDA wil bruisend NaZomercarnaval in Etten-Leur

Jongeren blij dat ze weer mogen sporten, maar ‘de derde helft missen we nog wel’

5 maart ETTEN-LEUR/MOERDIJK - De leden van 26 en jonger zijn maar al te blij dat ze weer iéts mogen samen, al is het dan alleen maar trainen. ,,Maar het is vooral de derde helft die het teamgevoel juist zo prettig maakt. Het samen met elkaar zijn. Een groot gemis, maar we moeten geduld hebben.”