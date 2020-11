Cavia Pip zou slangenvoer worden, maar is nu een Facebookhit

VIDEO Dure auto van Bianca uit Prinsen­beek vernield door zwaar vuurwerk, ook overlast in Et­ten-Leur: ‘Rechtop in bed na enorme knal’

21 november PRINSENBEEK/ETTEN-LEUR - Aan het Boonhof in Prinsenbeek is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto vernield met vuurwerk. Volgens de eigenaresse van het voertuig gebeurde dat rond 02.10 uur. De wagen is zwaar beschadigd, brokstukken lagen verspreid over heel de straat. Ook in Etten-Leur is vrijdagavond vuurwerkoverlast gemeld.