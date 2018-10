Cash, pruimen en zwart geld

Fooi

Schijtlijster

Of zoals laatst in een winkelcentrum. Staat daar een heerlijk ouderwets orgel te draaien, hoor ik het koperen mansbakje rammelen en heb ik geen klein bij me. Daar baal ik oprecht van. Maar je gaat niet omlopen. Moet je lullig schouderophalend langs zo'n orgelman en hoor je hem denken: 'Wel meefluiten, maar niks geven. Schijtlijster.’

Het zal wel iets voor de rijperen van lichaam en geest zijn, die angst om zonder munten te raken. In Huize Bas hebben we nog pecunia-potjes. Altijd handig voor een avondje rikken. Of voor het geval er onder de warme prak nog een nijvere collectant van de EHBO of de jubilerende toneelclub aanbelt. En je kunt zo stiekem sparen voor een weekendje weg. Dan is eens per jaar klinkende euro's tellen - wordt het Londen of Lemmer? - toch gezelliger dan digitaal geld opzij zetten.