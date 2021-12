Carnavalsoptochten in Etten-Leur óók afgeblazen.

Nieuwe bouw- en sloopre­gels buitenge­bied een feit, maar minder vrijheid voor stallen caravan of boot

ETTEN-LEUR - ‘Grote vreugde’ heerst in het gemeentehuis van Etten-Leur, want ook de provincie had nauwelijks bedenkingen bij de veranderingen rond met name bouwen en wonen in het buitengebied. Maar wie bijvoorbeeld caravans wil stallen in een schuur, krijgt minder vrijheid dan gehoopt.

24 december