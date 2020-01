Carnavaleske adel komt buurten bij de buren in het Stijlorenrijk

Het Prinsgeburenbal, daar mogen ‘gewone mensen’ niet zomaar aanschuiven hè?

Prins Thomas III (Tom Hayes): ,,Nee, dit is alleen voor de prinsen, hun protocol en hun gevolg. Het middagprogramma is er voor de prinsen en hun protocol. In het Stijlorenrijk zijn wij dat met zijn vijven: behalve ikzelf ook mijn hofdame, adjudant, pliessie en de nar. Elke prins heeft een protocol van vier à vijf mensen.”



,,Het avondprogramma, het Prinsgeburenbal dat dit jaar bij ons in de Nieuwe Nobelaer plaatsvond, is er ook voor de rest van het gevolg. Daar neemt elke prins een hofkapel mee naartoe, om die avond voor de muziek te zorgen.”