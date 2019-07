Cake Walk staat honderd jaar op Ettense kermis

De Cake Walk werd honderd jaar geleden door de opa van Bergenaar Chris Reemer gekocht, in 1984 nam hij het over van zijn vader. "En al die jaren zijn we steeds terug blijven komen. Waarom? Nou, het draait altijd goed, we bevallen bij de jeugd, de gemeente wil ons hier ook nog steeds hebben... Het is daarnaast ook wel een van de leukste plaatsen om te staan. Etten-Leur is naast Gilze de enige twee plaatsen waar wij honderd jaar hebben gestaan.”