Caithlin (9) uit Etten-Leur speelt grote rol in musicalproductie Annie: ‘Supervet!’

ETTEN-LEUR - De 9-jarige Caithlin van Gils -“volgende week ben ik 10!”- uit Etten-Leur is hard op weg om haar naam in de musicalwereld te vestigen. De basisschoolleerlinge speelt een grote rol in de musical Annie die in december in het Chassé Theater in Breda in première gaat.

In maart dit jaar begonnen de audities voor de grootschalige productie. Caithlin heeft al heel wat jaar ervaring op het podium en schreef zich in voor de auditierondes in Amsterdam. Ze raakte steeds verder en verder. “Op 6 april speelde ik ’s avonds in Assepoester in Nieuwe Nobelaer. Diezelfde dag zou ik ook te horen krijgen of ik een rol kreeg in Annie, dus dat was heel spannend.”

Supervet

Toen Caithlin te horen kreeg dat ze in de musical de rol van Tessie te pakken had, sprong ze een gat in de lucht. “Het was best wel even afwachten, maar toen ik hoorde dat ik die rol had… supervet!”

Tot afgelopen week repeteerde de ster in de dop iedere zondag. Nu is het een paar weken zomervakantie, waarna ze in oktober begint met drie repetitiedagen per week. “Op dinsdag, woensdag en zondag. De productie plant gelukkig alles zoveel mogelijk buiten schooltijd, dat is heel fijn.”

Beroemd

Quote Ik ga het gewoon doen! Caithlin van Gils, Speelt Tessie in de musical ‘Annie’ De 9-jarige is nog niet zenuwachtig voor haar debuut. “Later wil ik een beroemde actrice worden, dus ik ga het gewoon doen!”