Cafés zijn toe aan een heel, héél grote schoonmaakbeurt na carnaval

ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Na carnaval vieren is het opruimen geblazen. De gemeentelijke veegwagens maken op Aswoensdag de route van de optocht schoon. Cafés worden ontdaan van versiering en schoongemaakt. Het is nogal wat werk, dat verricht moet worden.

In café de Klomp in Etten wordt hard gewerkt de zaak weer toonbaar te maken. Eigenaar Jac van Dongen meldt: "Het was zaterdag wel een domper toen we hoorden dat voor het eerst in 51 jaar de optocht niet op zondag verreden kon worden. Maar mooi om te zien hoe stichting de Stijloren het opgepakt heeft door een kroegentocht te organiseren.”

“Op zo'n moment moet je een switch maken en zien hoe je er een positieve draai aan kunt geven. Dat is gelukt met het 'waaibal'. Gelukkig is alles goed verlopen en was het dinsdag, toen de optocht wel kon doorgaan toch nog redelijk druk, terwijl het anders dinsdag stiller is."

Houten vloer schuren

Quote Er is maar één jas blijven hangen Conny de Vos en Marga Reijders , café Ons Thuis Bij café 'Ons Thuis' in Zevenbergen zijn Conny de Vos en Marga Reijders al vroeg begonnen met poetsen. “Er is maar één jas blijven hangen, iedereen heeft iedereen zijn zooi mee naar huis genomen. Aan het schuren van de houten vloer hebben we het meeste werk", aldus Conny.

Bij Verhoeven, waar naast een feestzaal ook pub de Big Ben huist, is een flinke poetsbeurt wel nodig. Enkel de versiering van de bouwclub de Markbouwers hangt nog te pronken.

Quote Elke dag volle bak, we hebben er van genoten Daan Mangnus en Albert van Rosmalen Voor uitbaters Daan Mangnus en Albert van Rosmalen hun eerste carnaval. "Carnaval is echt geweldig verlopen en er is gelukkig niets voorgevallen. Elke dag volle bak, we hebben er van genoten.”

Peter van de Wiel van café de Bakkerij vertelt dat het in zijn zaak - in vergelijking met vorig jaar - iets minder druk geweest is. "Het was wel heel gezellig, er hing een goede sfeer en is alles goed verlopen.” Behalve een aantal jassen dat is blijven hangen, zijn er geen bijzondere gevonden voorwerpen.

Collega Mario Ploeg van gasterij De Engel spreekt ook over een vlot verlopen carnaval, waarbij het met de deels openliggende Markt behelpen en wennen was.