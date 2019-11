Café Het Raadhuis failliet: ‘Nachtleven Etten-Leur loopt terug’

ETTEN-LEUR - Café Het Raadhuis aan het Raadhuisplein 33 in Etten-Leur is failliet. De rechter heeft het faillissement vorige week uitgesproken. De zaak had één personeelslid in dienst.

Schuldeisers

Volgens Astrid Jansen, kantoorgenoot van curator Sjoerd Tilman in Breda, heeft de eigenaar ‘de terugloop in het nachtleven in de stad’ als reden opgeven. ,,We hebben het onderzoek net opgestart”, zegt Jansen. Of sprake is van schuldeisers kan ze dus nog niet vertellen, ook niet wat die te vorderen zouden hebben. Verder is nog onduidelijk of er een doorstart wordt, of kan worden gemaakt.

Eind 2017 werd duidelijk dat voormalig restaurant De Zaak een nieuwe eigenaar zou krijgen. De zaak werd omgetoverd tot een borrelcafé.

Stuwende kracht achter Het Raadhuis werd Colinda Jonkmans, geboren en getogen in Etten-Leur. ,,We hebben een bedrijfsleider in het vizier met veel horeca-ervaring”, zei ze kort voor de opening. ,,We hebben er enorm veel zin. We gaan werken met een jong, ervaren en enthousiast team. De eerste reacties zijn ook superpositief.”

Quote De signalen van een teruglo­pend nachtleven hebben ons nog niet bereikt Woordvoerster gemeente Etten-Leur

Maar het ging dus mis. ,,De signalen van een teruglopend nachtleven hebben ons nog niet bereikt", reageert een woordvoerster van de gemeente. We horen wel dat 'de jeugd’ vaker thuis een drankje drinkt of zijn geld uitgeeft aan concerten en festivals. Maar dat is een landelijk beeld", zegt zij.

Quote Wat we wel horen is dat de jeugd zich heel erg richt op steden als Breda Monique van Lieverloo, Regiomanager Koninklijke Horeca Nederland