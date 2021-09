Bypass naast rotonde Rode Poort tijdelijk afgesloten

Een achtbaan­rit door de Leurse geschiede­nis: van vuursteen­tjes tot paters en vroege feministen

14 september ETTEN-LEUR - Een tentoonstelling in het Trouwkerkje neemt bezoekers mee door de geschiedenis van de Leur. Van de vuursteen die 30.000 jaar geleden in handen van een vroege Leurenaar lag, via ’s lands eerste kleuterschooltje, naar een Leurse pater die wereldberoemd werd in Chicago: het is net een achtbaanrit door de lokale historie.