Buurt wil niet dat vermeende drugsdealer uit huis in Etten-Leur wordt gezet: ‘Ruud is een gouwe jongen’

‘Onze buurman verdient een tweede kans’, staat in een brief, ondertekend op 27 adressen in het eerste deel van de Kempenerrandweg in Etten-Leur. ,,We wonen hier vanaf het begin, ongeveer drie jaar en we kennen Ruud als een vriendelijke, altijd vrolijke, behulpzame man. Een gouwe jongen die altijd voor iedereen klaar staat”, zegt Tamara Nooren, die als woordvoerster van de buurt optreedt.