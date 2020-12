Buurt ‘wietfabriek’ Etten-Leur opgelucht: ‘Ondanks donkere maanden is het hartstikke licht geworden’

ETTEN-LEUR - Blij? Een understatement, volgens boer en tuinder Gilbert Sweep van De Santspuy uit Etten-Leur. ,,Heel blij, echt waar. Hoewel het donker is buiten, is het hier hartstikke licht geworden. Er valt zoveel van je af.”

En zo denkt de hele buurt er over, weet Sweep, gekend tegenstander van het landelijk experiment met gereguleerde wietteelt, in ieder geval voor zover dat voor zijn deur zou gebeuren. Want dat was het plan. Project C, Bredaas initiatief, had zijn oog laten vallen op grond aan het Lochtsepad. Daar wilde het bedrijf een legale wietkwekerij opzetten. Tot groot verdriet en ongenoegen van omwonenden.

Volgende ronde

Maar zoals bekend gaf de burgemeester na volksraadpleging een negatief advies af, dat zoals beloofd zwaar zou meewegen in het oordeel van de minister van Justitie en Veiligheid. Project C mag dan ook niet meedoen aan een loting onder 50 kandidaat-telers die wél door mochten naar de volgende ronde.

Er stond al enige tijd een bord in het weiland aan de Rijsbergseweg, op een steenworp afstand van Sweeps bedrijf. Opschrift: ‘Geen wietfabriek in agrarisch natuurgebied.’ Daar is deze week na de beslissing van de minister een bord bijgezet, door Sweep, met de tekst ‘B en W bedankt.’

Waarom niet de hele gemeenteraad bedankt, zoals een van de raadsleden direct opmerkte, maar alleen burgemeester en wethouders?

Sweep: ,,Ja, dat had ook gekund. We hadden er alle namen op kunnen schrijven van de gemeenteraadsleden, maar dan zou het zo'n lang bord worden.”

Quote Ik denk dat ze van goeden huize moeten komen om alsnog gelijk te krijgen. Gilbert Sweep, Boer en tuinder in Etten-Leur, eigenaar van de Santspuy

Bovendien moeten we het volgens de opgeluchte aspergekweker en veeehouder vooral zien als een blijk van dankbaarheid aan de burgemeester, Miranda de Vries, omdat zij het immers was die na rijp beraad nee zei tegen het experiment binnen haar gemeentegrenzen.

Of Sweep verwacht dat het hier bij zal blijven? Project C heeft immers aangekondigd beroep aan te tekenen tegen het aanwijzingsbesluit van de minister. ,,Ik denk dat ze van goeden huize moeten komen om in het gelijk gesteld te kunnen worden. Er zijn 51 kandidaten geselecteerd voor de loting, waarom zou Project C daar bij moeten komen?”