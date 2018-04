Buurt positief over komst inloophuis veteranen

Parkeren

Wel werd aandacht gevraagd voor het parkeren in de straat. ,,Dat nemen we natuurlijk serieus. We zullen de veteranen actief benaderen waar ze het best kunnen parkeren. We willen overlast voorkomen."

Veteranen in de regio missen nu nog een eigen plek om samen te komen en om te praten over hun ervaringen. Daar willen Dennis en Mariska van der Kraats verandering in brengen. Hun oog is gevallen op het pand aan de Wilhelminalaan dat al een maatschappelijk bestemming heeft. Voor de gemeente was het voorwaarde dat de buurt zich kon vinden in de plannen. Daar lijkt nu aan te zijn voldaan.