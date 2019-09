Buurt over schoten op dakdekkers: ‘Ik dacht dat het een klappertjespistool was’

Twee buurtbewoners zijn in het verlengde van het Marterhof in hun tuin bezig. ,,We hoorden gisteren een paar knalletjes kort achter elkaar. Ik dacht dat het kinderen waren die met een klappertjespistool aan het spelen waren. Een beschieting, dat verwacht je natuurlijk niet.”

Toen de straat vol begon te lopen met buurtbewoners en met agenten, hadden de twee pas in de gaten dat er iets mis was. ,,Een hoop commotie. Heel de buurt liep uit. Iedereen wil toch wel weten wat er aan de hand is hè.”

Niet pluis

In een straat achter het hof is een man met werkzaamheden bezig. ,,Ik woon een eind verderop. Toen ik gisteravond het nieuws over de schietpartij hoorde, dacht ik wel even: ‘Goh, daar moet ik morgen aan het werk’. Een jaar of vijftien geleden heerste er rond deze wijk het beeld dat er op sommige plekken iets niet helemaal pluis was, maar daar merkte je de laatste jaren eigenlijk niets meer van. Ik vind het een apart verhaal.”