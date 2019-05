Buurt denkt mee over sloop en nieuwbouw Van 't Hoffstraat Etten-Leur

Volgens eigenaar Alwel voldoen 36 huurwoningen niet meer aan de normen. Ze staan in Etten-Leur Noord aan de Heerma van Vosstraat en het Berkenveld. Een aantal staat in de Van ‘t Hoffstraat en een aantal in Loofhout. Huurders mochten meepraten over renovatie of nieuwbouw. Voor dat laatste is gekozen. Met name omwonenden dachten mee. Een aantal huurders van de te slopen woningen is al weg of krijgt met voorrang een andere woning van Alwel toegewezen.