Buurt bouwplan Hoge Neerstraat 2 Etten-Leur: ‘We brengen al veel offers, luister ook naar onze wensen’

Leur kleurt voor het eerst in drie jaar weer ouderwets oranje op Koningsdag

ETTEN-LEUR - Het is bijna drie jaar geleden dat Leur voor het laatst Leur Kleurt Oranje kon vieren. De coronacrisis zat het Koningsdagfestijn in het Schoenmakerspark twee jaar op rij in de weg. Maar nu wil Leur Kleurt Oranje ‘de draad weer oppakken waar we gebleven waren’, zegt John Visser van de organisatie.

29 maart