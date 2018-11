Buurt boos over nieuw plan voor ‘hoogbouw’ in Etten-Leur: ‘Er is helemaal niet met ons overlegd’

ETTEN-LEUR - Omwonenden van de geplande nieuwbouw aan de Couperuslaan in Etten-Leur zijn ontstemd over het gewijzigde bouwplan dat maandagavond aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. ,,In dat plan is nog steeds sprake van hoogbouw én er is helemaal geen overleg met ons gevoerd”, zegt directe buurman Rik Peters.

Dat bevestigt Louis Boumeester, voorzitter van wijkvereniging Buurtbelang Banakkers. ,,Er is geen overleg met ons gevoerd. We hebben alleen net als iedereen een briefje van de gemeente in de bus gehad. Dus we zullen aanstaande maandag weer massaal aanwezig zijn. Dan is er een bijeenkomst van ‘De raad luistert’, waar ook de geplande hoogbouw op de agenda staat.

Quote We zijn ons er van bewust dat dit niet het antwoord is dat de mensen willen horen. Woordvoerster, Gemeente Etten-Leur

Volgens de gemeente is er ook niet toegezegd dat de burgers nog inspraak zouden krijgen voor maandagavond. ,,Al zijn er ons er van bewust dat dat waarschijnlijk niet het antwoord is dat ze willen horen", zegt een woordvoerster. De gemeenteraad beslist. En mogelijk valt dat besluit maandagavond. Daarna krijgen de belanghebbenden nog wel iets te zeggen, ,,maar dat zal dan niét meer gaan over de voorgestelde hoogte van de flats (vijf hoog), maar over zaken als groen en parkeren”, aldus de woordvoerster.

Massale opkomst

Een ongekend groot aantal omwonenden toog eind augustus naar de Nieuwe Nobelaer voor een bijeenkomst over de bouw van vier flats op het huidige TopShot-terrein, gelegen tussen de Couperuslaan en de Guido Gezellelaan. De ongeveer honderd Etten-Leurenaren kwamen daar om hun stem te laten horen en te luisteren naar een toelichting op het bouwplan. Voornaamste kritiekpunt: het gebouw was met maximaal zes bouwlagen te hoog, vonden de omwonenden. Ook vereniging Buurtbelang Banakkers vond vier bouwlagen hoog genoeg.

Quote Vier bouwlagen is mogelijk, maar in dat geval is de ontwikke­laar niet bereid om ook middeldure huurwonin­gen te realiseren. Burgemeester en wethouders, Gemeente Etten-Leur

De gemeenteraad vond vier hoog het maximum, maar B en W wilden daar in dit specifieke geval van afwijken en zes hoog (ongeveer twintig meter) toestaan. Protest uit de buurt leidde tot nieuw overleg en een aangepast bouwplan. Vier bouwlagen is mogelijk, maar in dat geval is de ontwikkelaar niet bereid om ook middeldure huurwoningen te realiseren. Hij wil er dan alleen tachtig koopappartementen wegzetten. Als vast wordt gehouden aan maximaal vier lagen én de verplichting om ook middeldure huur te realiseren, gaat de bouw niet door, laten B en W de raad weten.

Hoewel de buurt dus tegen is stellen B en W de raad, vanwege het stedenbouwkundig beeld en de wens voor een mix van koop- en middeldure huur, ‘desondanks’ voor om de projectontwikkelaar toe te staan vijf hoog te bouwen, waarbij de vijfde laag een terugspringende moet zijn.