Buurman redt vader en zoontje uit brandende schuur Etten-Leur, Linda (32) overleeft de brand niet

VIDEOETTEN-LEUR – De vrouw die in de nacht van zondag op maandag om het leven is gekomen bij een brand in een schuur aan de Nieuwe Kerkstraat in Etten-Leur, is de 32-jarige Linda. Haar man Hendrik en hun 2-jarige zoontje Djeno raakten gewond.

Linda, Hendrik en Djeno gebruikten de schuur tijdelijk als woning. Het huis waar de schuur bij hoort, is van de 67-jarige Henk. Hendrik is zijn neef.

De brand werd diep in de nacht ontdekt door buurman Frans. Hij klom over de schutting en sloeg een ruit van het schuurtje in. Hendrik gaf zijn zoontje over aan Frans. Daarna probeerde hij zich om te draaien om Linda te redden, maar er was te veel vuur. Er zat niets anders op dan ook via het raam naar buiten te klimmen.

Hendrik is bij Henk onder de douche gezet. Djeno liep kleine wondjes op door het kapotte raam waar hij doorheen is gegaan. De twee zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hendrik is volgens de politie ernstig verbrand en zou kunstmatig in coma worden gehouden. Linda overleefde de brand niet.

Buren

Arfan Abdo en zijn vrouw Heba Habal wonen een paar huizen van het getroffen gezin vandaan. Ze zijn erg aangeslagen door het nieuws,. ,,Ik ging pas om half 5 slapen, toen hoorde ik nog niks", zegt Arfan verdrietig. ,,Had ik het maar geweten. Misschien was het wel al aan de gang toen ik nog wakker was. Ik had ze kunnen helpen. Misschien zelfs kunnen redden."

Zijn zwangere vruow Heba knikt. ,,Dit is zo erg om te horen. Ik weet nog dat Linda zwanger was en heb het jongetje zien opgroeien."

Veel bekijks

De hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse en trokken veel bekijks in de buurt.

Of het gezin toestemming had om in de schuur te verblijven en of het pand brandveilig was, moet blijken uit onderzoek van de technische recherche.