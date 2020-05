Buurman met hakbijl bedreigd tijdens uit de hand gelopen burenruzie in Etten-Leur

De politie kreeg rond 21.00 uur een melding binnen over een persoon die bij de Baai in Etten-Leur bedreigd zou zijn met een hakbijl. Er was een burenruzie gaande. Agenten gingen een kijkje nemen en even leek het erop dat de rust was wedergekeerd. Maar daar kwam al snel verandering in toen de politie een bemiddelend gesprek tussen beide partijen probeerde te faciliteren.