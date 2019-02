Burger King wil flink groeien in Nederland: dit zijn de plannen

Als we Meijer mogen geloven, gaan we de hamburgerketen steeds vaker in het straatbeeld zien. Ook in West-Brabant. Concreet is een vestiging naast Ikea in Breda, maar er zitten nog vele vestigingen in de pijplijn. Bij Breepark, in het centrum van Breda, bij het Trivium in Etten-Leur. ,,Op die laatste plek gaat het de goede kant op. Er lopen nog gesprekken over parkeren en logistiek, maar ik verwacht dat we daar wel uitkomen.”



En bij de Wouwse Tol? ,,Daar hebben we gesprekken over gevoerd. Maar hoe het nu wordt gebouwd, past niet bij een vestiging van Burger King. Wel zijn we in gesprek in Bergen op Zoom over de mogelijkheden.”