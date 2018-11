Burger beslist in Etten-Leur mee over nieuwe inzameling restafval

PollETTEN-LEUR - De Etten-Leurse huishoudens mogen meebeslissen over de wijze van inzamelen van restafval vanaf 2020. Ze kunnen kiezen voor inzameling aan huis, maar dan minder vaak. Tweede keuze is het afval zelf naar een ondergrondse container brengen.

Bij alle huishoudens is dinsdagmorgen een brief bezorgd met daarin de mogelijkheid te stemmen voor een nieuw inzamelsysteem voor restafval.

Keuze één is een container aan huis, die dan een keer in de vier weken geleegd wordt. Bij die keuze horen ook een gft- en papiercontainer die respectievelijk een keer in de twee en in de vier weken worden geleegd. En eens in de twee weken worden plastic en drankenkartons in een zak opgehaald.

Tweede optie is de ondergrondse container in de buurt, maar dan kan de Etten-Leurenaar zijn afval wel zo vaak wegbrengen als ie wil. Bij beide opties wordt een keer in de twee weken de gft-bak geleegd en een keer in de vier weken de papiercontainer. Bij deze optie hoort een container voor plastic en drankenkartons, die eens in de twee weken wordt geleegd.

Stemmen kan tot en met 2 december. Huishoudens mogen ook maar één stem uitbrengen, met gebruikmaking van een unieke code. In januari maakt de gemeente via haar website en de (sociale) media bekend waar Etten-Leur voor gekozen heeft. Die keuze wordt meegenomen in een voorstel aan de gemeenteraad en die beslist uiteindelijk, begin volgend jaar.

Ook in Etten-Leur moet meer en beter gescheiden worden. ‘Bijna 90 procent van ons afval kan opnieuw als grondstof worden gebruikt om nieuwe spullen mee te maken. Als we erin slagen om álles opnieuw te gebruiken, is de cirkel van productie, gebruik en recycling gesloten. Daar zijn we in Nederland goed naar op weg, maar we zijn er nog niet', houdt de gemeente haar inwoners voor.

Etten-Leur doet het ‘best goed', maar het moet beter. Nu wordt er per jaar, per inwoner van Etten-Leur, ongeveer 120 kilo restafval gescheiden en ingezameld. In 2020 mag dit nog 100 kilo zijn, en in 2025 nog maar 30 kilo.

