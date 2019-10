Burgemeester ontsteekt bevrijdingsvuur in Etten-Leur: 'We staan hier met een serieuze boodschap’

ETTEN-LEUR - Op de Markt in Etten-Leur brandt vanaf zaterdag het Bevrijdingsvuur. Burgemeester Miranda de Vries ontstak het samen met Bas Anink, voorzitter van de Oranjevereniging. Het Bevrijdingsvuur was eerder dit jaar ontstoken in het Franse Normandië, waar de Geallieerde troepen hun ontzetting van Europa begonnen. Van Frankrijk ging het vuur naar Eindhoven, waar het zaterdag werd opgehaald door wielrenners. Die brachten het naar de Vloeiweide. Het laatste stuk, naar de Markt in Etten-Leur, werd door een groep hardlopers volbracht.

Op de Markt werden de lopers, onder wie burgemeester De Vries, onthaald door de Vrienden van de Timberwolves, naar het regiment dat een belangrijke rol speelde bij de bevrijding van delen van de regio. Hun authentieke militaire voertuigen vormden het passend decor voor het ontsteken van het Bevrijdingsvuur. De vlam blijft daar gedurende de herdenkingsperiode branden. Die duurt tot 5 mei volgend jaar. "We staan hier met een serieuze boodschap”, zei De Vries voor ze het vuur ontstak. "Mensen in Etten-Leur zijn destijds door de verschrikkingen van oorlog overleden. Dat mogen we nooit vergeten. Laten we dankbaar zijn en vieren dat we al 75 jaar lang in vrijheid leven.”

De burgemeester wees op komende woensdag, 30 oktober, wanneer de precieze datum van de bevrijding van de stad is. "Die dag komt er een film online met jongeren uit onze gemeente, die het gesprek aangaan met plaatsgenoten die de oorlog hebben overleefd." Bas Anink van de Oranjevereniging wees desgevraagd ook nog op het belang van de jeugd bij de herdenking: "De verhalen moeten blijven verteld, daarom intensiveren we de komende jaren de betrokkenheid van de jongeren uit Etten-Leur bij die verhalen. Dat doen we ondermeer door met het vuur langs te gaan op scholen, bij sportclubs en bij verenigingen. Als dat vuur ergens binnenkomt, komen de verhalen sowieso makkelijker los.”

Vervolgens ging het hele gezelschap, inclusief een intussen omgeklede burgemeester en de kolonne militaire voertuigen, naar het winkelcentrum. Daar was de presentatie van het boek 'Oorlogsverhalen en Herinneringen' van Jos Martens en Jos Buijs, beiden van Heemkundekring Jan uten Houte. Familieleden van twee Etten-Leurse verzetshelden en de burgemeester namen de eerste exemplaren in ontvangst. In het winkelcentrum, op de plek van de oude Rabobank, opende De Vries de tentoonstelling '75 jaar bevrijd Etten-Leur', over de oorlog, het verzet, de bevrijding en 75 jaar vrijheid.