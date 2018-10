Burgemeester is blij met inwoners die hun zegje komen doen in én over Etten-Leur

ETTEN-LEUR - ,,Ik ben best enthousiast over de mensen die hier vanavond gekomen zijn. We hebben al een aantal keren aan de Etten-Leurenaren gevraagd om mee te komen praten. We moeten hier samen de schouders onder zetten en dat is nu gebeurd.”

Burgemeester Miranda de Vries is blij met de raadsvergadering van maandagavond. Die was bedoeld om de politiek te laten luisteren naar de bevolking. De aanleiding was de begroting die onlangs gepresenteerd is. Daarvan werd al duidelijk dat de financiële positie van de gemeente onder druk staat maar dat het aan ambities zeker niet ontbreekt.

Discussie

Jan Paantjens wilde als wethouder graag een duit in het zakje doen. Als tijdelijk waarnemer voor de zieke Jan van Hal heeft hij financiën in zijn pakket. Hij hield de Etten-Leurenaren voor dat zij trots mogen zijn op het goede voorzieningenniveau in hun gemeente. ,,Maar dat vraagt financieel ook nogal wat. En het zal zeker discussie oproepen hoe dat allemaal in stand te houden.”

De oud-wethouder van Halderberge verwees daarbij naar ‘Ik kan het niet alleen’, een nummer van zijn favoriete band De Dijk. ,,En ook hier moeten we het samen doen.” Na een uitleg over de manier waarop de begroting op internet door te spitten valt mochten de belangstellenden en de verzamelde politici onderling aan de slag gaan. Zij konden aanschuiven bij negen groepjes die elk een thema onder de loep namen.

EHBO’er

Burgemeester De Vries ging langs bij een flink aantal van die groepen. En zij kreeg daar de meest uiteenlopende verhalen te horen. Zo moest het EHBO’er Rudy van het hart dat er nogal wat wrevel is tussen vrijwilligers van zijn instelling en de Etten-Leurse boa’s. ,,In andere gemeenten is er overleg. Maar hier willen ze alleen onze pasjes zien, alsof we een soort concurrenten zijn.”

En bij economische zaken werd dan weer gesproken over wat de gemeente zou kunnen doen om het de winkeliers beter naar de zin te maken. Daarbij ging het vooral over heel praktische zaken zoals de plantenbakken water geven en op tijd strooien bij gladheid. En uiteraard over de parkeertarieven.