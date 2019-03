Burgemeester: ‘In zo’n zaak zijn er alleen verliezers’

Hooghuys

De Vries weet nog niet veel meer dan dat de man 57 was en in Etten-Leur woonde. Of hij een vrouw of kinderen had? ,,Ik weet alleen dat de nabestaanden zijn geïnformeerd.” Of het gerucht klopt dat de man in het Hooghuys behandeld zou worden weet de burgemeester evenmin: ,,Ook ik wil weten of de man bekend was bij onze zorg- en welzijnspartners, zodat we er wellicht ook van kunnen leren.”