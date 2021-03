Burgemeester Etten-Leur toezichthouder tanteLouise

Die dag begint ook Piet van der Maas als toezichthouder; hij is bestuurder bij het Zeeuws-Vlaamse ziekenhuis ZorgSaam en werkte daarvoor onder meer in het toenmalige Franciscus ziekenhuis in Roosendaal. Met deze twee nieuwe mensen haalt tanteLouise naar eigen zeggen ‘opnieuw twee ervaren bestuurders in huis'.