Burgemeester Etten-Leur sympathiseert met Code Oranje

Et­ten-Leurenaar rijdt zonder rijbewijs met 60 km p/u door 30-kilometer­zo­ne

26 oktober MIDDELBURG - Een 21-jarige man uit Etten-Leur is vrijdagochtend aangehouden voor te hard rijden over de Houtkaai in Middelburg. Hij reed met 60 kilometer per uur in een 30-kilometerzone.