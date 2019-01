Paspoort steeds vaker thuis bezorgd in Et­ten-Leur

7 januari ETTEN-LEUR - Steeds meer inwoners van Etten-Leur hun nieuwe rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs thuis bezorgen. Dat aantal is lager dan het landelijk gemiddelde, maar in een compacte gemeente gaan mensen gemakkelijker zelf naar het stadhuis.