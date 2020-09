Burendag in West-Brabant vindt vooral in de buitenlucht plaats

Burendag wordt ieder jaar op de vierde zaterdag in september gevierd en is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Op deze dag komt de buurt gezellig samen en worden verschillende lokale initiatieven in het zonnetje gezet. Door het coronavirus verloopt Burendag dit jaar anders dan anders. Veel initiatieven worden daarom op grote locaties gehouden in de buitenlucht.

Jeu-de-boulesbaan

Verschillende buren hebben zich verzameld bij het buurthuis in Lepelstraat. Zij komen vandaag samen om een bakje koffie te drinken, maar vooral om de handen uit de mouwen te steken. De jeu-de-boulesbaan achter het buurthuis kan namelijk wel wat nieuw grind gebruiken. Zo gezegd, zo gedaan.

Een van die buren is Kees Hooghiemstra. Hij doet al zo'n vijf jaar mee met Burendag. ,,Voorgaande jaren werd bijvoorbeeld de keuken geplaatst in het buurthuis en hebben we het hier grondig schoongemaakt," vertelt hij. Hij is blij dat men hier - op afstand - weer mag samenkomen. ,,Jongeren dansen hier en de ouderen komen naar het buurthuis vooral om te breien, kaarten of biljarten.”

,,We hebben ervoor gekozen om de jeu-de-boulesbaan op te knappen omdat er geklaagd werd over de oude kiezels op de baan. De baan is buiten en er is hier veel ruimte, dus iedereen kan hier veilig een potje jeu de boules komen spelen," aldus Hooghiemstra.

Klimaat-piraten-bos

In Oudenbosch wordt Burendag gevierd bij het klimaat-piraten-bos. Initiatiefnemer Sjef van Ostaden vindt het belangrijk dat men zich inzet voor het milieu. Daarom is hij met dit project gestart. Het grote stuk groen leent hij van zijn buurman. ,,Ik vier vandaag Burendag omdat ik de omgeving wil betrekken bij het klimaat-piraten-bos. Zij hebben misschien wel goede ideeën die ik kan gebruiken," vertelt van Ostaden.

,,Ik heb een briefje opgehangen met de vraag of de buurt nog wat gieters over had die ik kon gebruiken. De volgende dag was er een gieter over het hek heen gegooid met het bonnetje er nog in. Dat is de kracht van samenwerken met de omgeving," vertelt hij.

Afstand houden

Een gezin uit Oud Gastel hoorde van het initiatief en besloot een kijkje te nemen. Samen maken zetten ze een egelhuisje in elkaar. Door het grote stuk groen, kunnen de bezoekers goed afstand houden van elkaar.

Bij de Achtertuin in Etten-Leur is zanggroep Trekdrop en de Zuurtjes aan het zingen. De gemeente Etten-Leur heeft muzikale optredens in de buitenlucht geregeld voor alle Burendag-initiatieven. Tijdens de Corry Konings-medley roept een meneer: ,,Ik heb nog verkering gehad met Corry!"

Buitenlucht

In de Achtertuin van Lian Baremans komen verschillende mensen een kijkje nemen. Durfde Baremans wel Burendag te vieren in tijden van het coronavirus? ,,We hebben een grote tuin waar we genoeg afstand houden. We zijn lekker in de buitenlucht, dus dat scheelt al een hoop," vertelt ze. In de grote tuin is iedereen welkom voor ontspanning en een praatje.

Twee dames uit Etten-Leur komen voor het eerst een kijkje nemen. ,,We hebben wel eens gehoord van deze plek, maar zijn er nog nooit gaan kijken. Vandaag was een geschikte dag om eens langs te komen," vertelt een van hen.