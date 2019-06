Buren vliegen elkaar vaker in de haren in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Buurtbemiddelaars van Surplus Welzijn in Etten-Leur hebben het afgelopen jaar hun handen meer dan vol gehad aan het oplossen van conflicten tussen buren. In 2018 hebben ze in 93 ruzies bemiddeld, terwijl in de jaren daarvoor het aantal zaken rond de 75 lag. Dat betekent een stijging van bijna 25 procent, zo blijkt uit het jaarverslag van Surplus.

Een van de oorzaken van de toename is de lange, hete zomer van het afgelopen jaar. Mensen zijn vaker buiten en dat leidt sneller tot onderlinge conflicten. Maar ook heeft Surplus gewerkt aan de naamsbekendheid van de buurtbemiddelaars, zo’n 23 vrijwilligers die in actie komen als er conflicten (dreigen te ontstaan) tussen buren. ,,We hebben zo’n 35 doorverwijzingen gekregen van onze netwerkpartners zoals woningcorporatie Alwel en de politie. Ze weten ons beter te vinden en daardoor stijgt het aantal zaken”, aldus woordvoerder Edrianne Zoon van Surplus.

In de wijken Zuid-Grauwe Polder, Noord-Baai en Midden-Het Hooghuis vliegen mensen elkaar het vaakst in de haren. In bijna een derde van alle gevallen draait het om geluidsoverlast, maar ook slecht onderhouden tuinen en bijvoorbeeld blaffende honden staan in de top drie van kwesties die tot conflicten leiden. Uit de cijfers komt naar voren dat in 70 gevallen bemiddeling werkt en de ruzie uit de wereld wordt geholpen. In vier gevallen is het conflict over de jaarwisseling getild en bij 19 ruzies is er geen oplossing gevonden. Leidt bemiddeling niet tot een vergelijk, dan wordt de politie of het Centrum voor Jeugd en Gezin ingeschakeld.

Blowen en lachgas

Uit de jaarcijfers blijkt verder dat het aantal groepen hangjongeren dat problemen veroorzaakt, is afgenomen. Maar ze hebben wel meer aandacht nodig, omdat er binnen de huidige groepen in toenemende mate sprake is van blowen en het gebruik van lachgas. Een trend die als ‘zeer zorgwekkend’ wordt omschreven. Concrete cijfers over die toename ontbreken. ,,We verwachten die halverwege dit jaar te hebben”, zegt Zoon. Volgens haar is er een goed beeld van wat de problemen zijn en waar de groepen zich ophouden. ,,Jongerenwerkers en buurtsportcoaches zijn samen met Novadic-Kentron actief op de vindplaatsen in de gemeente waar ze zich ophouden. Ook gebeurt er veel op scholen op het gebied van voorlichting over drugsgebruik.”