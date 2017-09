Buren in heel West-Brabant treffen elkaar op zonnige zaterdag

In Teteringen is het al vroeg gezellig. Voor de bewoners van de Heesterbos en de Korenbocht is het niet de eerste keer dat ze samen de handen uit de mouwen steken. ,,We hebben als buurt het groen hier geadopteerd. Voor de inrichting hebben we een heel plan laten maken", vertelt Ann van Gils.



De buurt heeft van de gemeente geld gehad voor de inrichting maar die is nog niet af. vandaag worden er zelfgemaakte zitbankjes geplaatst en helpen de kinderen mee bij het planten van nog meer groen. Ann van Gils: ,,En vanavond eten we met zijn alles. Iedereen maakt een gerechtje. Er komen zestig mensen!"



In Hoeven is wijkvereniging De Bovenhei ook druk met de Burendag. De wijk komt samen op het voorpleintje van de Kroonestede. zodat ook de bewoners van dit wooncentrum mee kunnen doen. ,,Daar worden extra vrijwilligers voor ingezet", zegt Kiona van Hoorn van de wijkvereniging.