Buitenlandse truckers betalen 3500 euro om hier te kunnen rijden, om vervolgens een hongerloon te krijgen

Dat zegt FNV-bestuurder Edwin Atema die zich al tien jaar lang beijvert voor betere werkomstandigheden voor deze groep. Volgens Atema zijn er inmiddels duizenden buitenlandse chauffeurs die via schimmige constructies over de Nederlandse wegen rijden en ’s avonds geen plek hebben om te slapen. ,,Die bivakkeren dan maar maandenlang in hun truck of worden, zoals in Oudenbosch, ondergebracht in een loods.’’