Buitenbeentje Etten-Leurenaar besmet met het virus van Charlie Parker

Met al drie prestigieuze prijzen en vele optredens in zijn rugzak is de Etten-Leurse conservatoriumstudent Pepijn Mouwen allerminst onbekend te noemen. Ook tijdens het oefenen in nota bene de inloopkast van zijn ouderlijke woning brengt hij zijn gasten in een zwoele swing. Met zijn Yamaha Yas 61 op tafel verhaalt het talent over zijn opkomst in de jazz.

,,Natuurlijk wil ik er later mijn geld mee verdienen. Maar als je me vraagt waar ik over vijf jaar sta? Geen idee! Ik ben niet goed in vooruitdenken. Wel speel ik het allerliefst alleen jazz. Daarom studeer ik het als vak in Amsterdam en dat vraagt al genoeg van me."

Paspoort

16-01-1999: geboren in Breda

2003-2011: drie basisscholen in Etten-Leur

2011-2017: vwo op Markenhage, en op Orion lyceum, Breda V

Vanaf 2017: Conservatorium Amsterdam, jazzafdeling

2008-2017: les van Franklin Schieman, muziekschool Nieuwe Nobelaer, Milan Bonger en Mette Erker, Nieuwe Veste in Breda

2013-2017: eerste altsax Nieuwe Veste Big Band en The Southern Pearle Jazz Band

2016/2017: winnaar Bigband Festival Brielle, Gentse Feesten en Jazz at the Castle Talent Award

Waarom vraagt deze studie genoeg van je?

,,Het is een uitdaging om in mijn uppie te wonen. Mijn eerste zelfgemaakte maaltijd, een broodje met vissticks, brandde aan. Ik kom graag thuis in de weekenden. Amsterdam is erg druk: toeristen, studenten uit tientallen landen. Op het conservatorium komt minimaal de helft uit het buitenland. Maar het went. Regelmatig ga ik naar het Bimhuis. Lijkt me gaaf om in dit jazzhonk te spelen. Ook wil ik een keer naar het North Sea Jazz Festival, in Rotterdam.''

Quote Improvise­ren op de sax is een feest Pepijn Mouwen Wat is je droom?

,,Mijn droom? Mmm, ik leef het liefst van optreden naar optreden. Ga ook graag kijken, leren. Zo zag ik bij Jazz Breda trompettist Thimo Niesterok de Kobe Jazz Street Award winnen. Geweldig! Ook was ik tijdens het Bredase jazzfestival elke nacht als toeschouwer en als saxofonist bij de jamsessies in Hotel De Keyser. Daar kwamen vanaf 24.00 uur de diehards bij elkaar die waren uitgespeeld om daarna nog tot 03.00 uur met elkaar te jammen. Eeuu...dit schiet me te binnen. Wat ik vooral wil, is spelen in een steady band. Jazzformaties zijn namelijk vaak te ad hoc samengesteld. Als je lang met elkaar speelt, zoals het saxofoonkwartet Artvark, dan hoor je het verschil. Die muzikanten zijn zo verweven met elkaar. Ik heb weinig met popmuziek, niks met nep en playback. Jazz is puur. Vooral als muzikanten improviseren, met hun instrument op elkaar reageren, spontaan."

Hoe ben je aan jazz verslingerd geraakt?

,,Ik was twaalf. Mijn ouders zetten me tijdens Jazz Breda bij de spiegeltent af voor een workshop van Robert Veen. Ik speelde toen al enkele jaren saxofoon, maar op dat moment maakte ik voor het eerst kennis met echte jazz. Ik ging daarna bewust naar de grote artiesten luisteren en kreeg het virus door van onder anderen Charlie Parker die de bebopstijl ontwikkelde. Daarvoor had je natuurlijk al swingjazz van onder anderen Count Basie en Duke Ellington. Maar zelf speel ik veel bebop, van onder anderen Sonny Stitt. Dat geeft dat relaxte swingende gevoel. Hier, dit is On The Sunny Side of The Street. Luister maar...''

In enkele seconden versmelt Pepijn Mouwen met de muziek en zijn instrument. Een ervaring op zich.

,,Op mijn negende ging ik met mijn moeder naar het de open dag van de Etten-Leurse-muziekschool. Ik had een saxofoon weleens op televisie en bij carnavalsbandjes voorbij zien komen. Maar nog nooit zo in het echt en dichtbij als toen. Pal voor het begin van de les bleek nog een stoel vrij te zijn. Ik kon plaatsnemen en op goed geluk de saxofoon spelen. Ik blonk niet echt uit in handigheid maar dit was nou een van de weinige dingen die ik direct leuk vond en me best goed afging. Mijn moeder spoorde me aan les te nemen bij de muziekschool. Na vijf lessen moest ik zelf mijn eerste saxofoon aanschaffen. Die is inmiddels dus vervangen door deze oude sax. Daarop is improviseren een feest.''

Je hebt op drie verschillende basisscholen gezeten in Etten-Leur. Hoe komt dat?

,,Ze vonden me een niet te plaatsen buitenbeentje. Het eerste jaar op de middelbare school was ook geen succes, maar na de switch naar het Markenhage in Breda, waar ik mijn vwo-diploma haalde, vond ik mijn draai wel. Ik weet zelf ook niet precies wat ik heb. Al die scholen probeerden tevergeefs een etiketje op me te plakken. Wel was ik lichamelijk enorm onhandig en traag. Ik miste een uitdaging, maar die vond ik inmiddels.''