Bruls trekt sluitingsbevel in: restaurant van horecamagnaat Laurens Meyer mag deuren weer openen

Leven met parkinson: ‘Je gaat er niet dood aan, dat is dan ook het enige positieve’

13:26 ETTEN-LEUR - ,,Vrienden en bekenden zitten allemaal in de sneltrein van het leven", zegt Claudia Geldtmeijer. ,,Wij zijn noodgedwongen in de stoptrein beland.” Haar Danny is nog steeds diezelfde man op wie ze verliefd werd en met wie ze in 2009 trouwde. ,,Hij is alleen veel hulpbehoevender.”