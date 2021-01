Brugklassers in coronatijd: ‘Ik vind het soms moeilijk om op te blijven letten’

COLUMN Moment voor jezelf? Je kunt de pot op!

22 januari Hoe vind je tijd en ruimte voor jezelf in tijden van lockdown en avondklok? ,,Ik zit zo lang mogelijk op de pot”, zegt een moeder aan wie die vraag wordt gesteld. Ze is de enige niet. Heel wat grappige filmpjes die jij in je app krijgt, zijn gestuurd terwijl de zender zojuist een drol heeft gedraaid.