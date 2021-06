Bridgen, klaverjassen en bijpraten kan bijna weer bij KBO Leur: ‘Mensen stonden te juichen aan de telefoon’

Bestuur en vrijwilligers hebben er zin in en de leden ook. ,,Sommige mensen stonden te juichen aan de telefoon toen we ze belden dat we weer gingen bridgen” zegt activiteiten coördinator José Lockx.

Toch heeft de KBO niet helemáál stilgezeten sinds de lockdown. ,,We hebben in het Turfschip de beschikking over een vijftal maatschappelijke ruimtes, waaronder de ‘huiskamer’, en vallen daarmee onder de buurthuizen. In overleg met het Turfschip en de gemeente hebben we elke week vier ochtenden een inloopuurtje kunnen organiseren voor eenzame ouderen. We konden zelf koffiezetten want de horeca was uiteraard gesloten.”