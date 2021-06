Brede steun voor uitstel toeristenbelasting in Etten-Leur

Drukke beesten­boel bij de dierenpen­si­ons: ‘Zelfs met Kerst en Oud en Nieuw hebben we al geen plek meer’

21 juni Nog een plek reserveren in de zomervakantie voor hond of kat in een dierenpension? Dat wordt lastig. Pensions in de regio zitten al ver vol. Ook voor de vakanties later dit jaar maken diereneigenaren al reserveringen. ,,Het is echt een stormloop, niet normaal.”