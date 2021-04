Bredase zwangere verdachte ontkent straatroof in Etten-Leur: ‘Ik ken heel die meneer niet’

Het is 8 juni 2019 als bij een stel in Etten-Leur om 7.00 uur ’s ochtends een man aanbelt. Hij zit helemaal onder het bloed. ,,Ik ben beroofd’’, zegt hij als de bewoners verschrikt opkijken. ,,Twee motorrijders, Sanne is één van hen.’’ Hij zegt dat hij is geslagen met een knuppel. Vooral door de man, die bij Sanne was. Ze hadden zijn geld, 800 euro, en zijn telefoon gestolen. Hij kent Sanne, zo zegt hij, omdat ze wel eens seks hebben tegen betaling.



Sanne D. weet niet waar de man het over heeft, zegt ze tegen de rechter. ,,Ik weet nergens niks van. Voor mij is het net zo’n groot raadsel als voor jullie. Ik weet niet waarom hij me beschuldigt. Ik ken heel die meneer niet.’’