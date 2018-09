Brandweer pompt flinke laag rioolwater weg bij elektrohuisje in Etten-Leur

Update + Video Zwaar ongeval op de A58 bij afrit Sint Willebrord, slachtof­fer met traumaheli­kop­ter naar het ziekenhuis

7 september HOEVEN - Op de afrit Sint Willebrord van de A58 is vrijdagmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Een slachtoffer is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De afrit was tot 18.00 uur dicht.