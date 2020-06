Brandweer kan brandkraan niet vinden: bezorgde burgemeester Etten-Leur vraagt onderzoek

Bij een autobrand op 6 juni op de hoek van de Kloosterlaan en de Wilgenlaan, bleek de brandweer de brandkraan niet te kunnen vinden. Gelukkig had dat in dit geval geen gevolgen voor de bestrijding van het vuur, omdat de brandweer in het eigen voertuig over voldoende bluswater beschikte. ,,Maar het is wel een melding die serieuze aandacht verdient", aldus De Vries.

Volledig scherm De Sint-Urbanuskerk in Amstelveen ging in september 2018 grotendeels verloren door een grote brand, die laat ontdekt werd. Onderzoek door de Inspectie Justitie en Veiligheid bracht problemen met de bluswatervoorziening aan het licht. Brandkranen waren onvindbaar, onbereikbaar of werkten niet. Overigens was de schade ook met wél werkende, vindbare of bereikbare kranen ook groot geweest. © ANP

Soortgelijke problemen deden zich voor bij een woningbrand in Altena en in Amstelveen, waar in september 2018 de Sint-Urbanuskerk grotendeels afbrandde. Onderzoek door de Inspectie Justitie en Veiligheid wees daar uit dat de bluswatervoorziening niet op orde was. Brandkranen waren onvindbaar, onbereikbaar of werkten niet.

Quote De bluswater­voor­zie­ning heeft momenteel landelijk de aandacht van de veiligheidsregio’s en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Miranda de Vries , Burgemeester van Etten-Leur

Vanwege deze incidenten heeft de bluswatervoorziening momenteel landelijk de aandacht van de veiligheidsregio’s en de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Etten-Leur bekijkt met de veiligheidsregio en het drinkwaterbedrijf of de huidige werkwijze waterdicht is en past binnen de verdeling van de verantwoordelijkheden. Voor de korte termijn betekent dit dat de brandweer alert is op de beschikbaarheid van een alternatieve bluswatervoorziening.

Elektrische auto's

Tweede onderzoek op gebied van brandveiligheid betreft de aanwezigheid van elektrische auto's in parkeergarages. De brandweer kijkt na waar ze wel en niet geparkeerd en opgeladen mogen worden, om de risico's op (de verspreiding van een) brand zo laag mogelijk te houden.

Quote Brand in een elektri­sche auto kun je alleen bestrijden door het voertuig op te takelen en 24 uur onder te dompelen in een bak water. Gemeente Etten-Leur in brief aan de gemeenteraad.

Want het blijkt bijzonder lastig te zijn een brand in een elektrisch voertuig te blussen. De enige manier om het vuur te stoppen en te voorkomen dat het opnieuw oplaait, is het voertuig te takelen en 24 uur onder te dompelen in een bak water. Dat is moeilijk als de wagen in een parkeergarage staat.

Quote Als de risico's op brand in een parkeerga­ra­ge niet aanvaard­baar zijn, adviseert de brandweer elektri­sche auto's elders te stallen of op te laden. Gemeente Etten-Leur in brief aan de gemeenteraad.