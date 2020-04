Brand verwoest een begrip: zaal Roovers

Elf boetes voor niet voldoende afstand van elkaar houden in één nacht in Et­ten-Leur

10:31 ETTEN-LEUR - De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag in totaal elf bekeuringen uitgedeeld aan mensen vanwege samenscholing. Dit in verband met de maatregelen om de uitbraak van corona tegen te gaan.