Brand na ladderzat peuken roken: 250 dagen cel

BREDA/ETTEN-LEUR - Twee flessen port had de 55-jarige man uit Etten-Leur op op 6 augustus vorig jaar. Hij stak de ene peuk na de andere op. Totdat hij op zijn hoekbank in slaap viel. Hij werd wakker toen de hele boel in brand stond. Voor de rechtbank is er daardoor sprake van brand door schuld. 'Hij had beter moeten weten toen hij dronken ging roken.'