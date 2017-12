Brand na explosie in appartementencomplex Etten-Leur

Zorgen over welzijn ouderen Etten-Leur: 'Aandacht voor werkloosheid, huisvesting en veiligheid'

1:05 ETTEN-LEUR De werkloosheid onder ouderen in Etten-Leur is hoog, er is een tekort aan goede huisvesting voor senioren en de veiligheid op straat laat te wensen over. Dat stelt de Seniorenraad Etten-Leur die zich zorgen maakt over het welzijn van ouderen in Etten-Leur.