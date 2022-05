Brabantse Delta overweegt glyfosaatverbod op eigen pachtgronden

BREDA - Definitief bewijs dat glyfosaat kanker en milieuschade veroorzaakt is er niet. Maar er zijn wel zóveel signalen over nare effecten van de onkruidverdelger, dat die op steeds meer plekken verboden is. Waterschap Brabantse Delta overweegt nu ook een verbod.

Het algemeen bestuur van het waterschap - vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente - debatteerde vorige week over het onderwerp.

Het waterschap bezit zelf enkele honderden hectares grond die het verpacht (tijdelijk verhuurt), meestal aan boeren. In 2020 besloot Brabantse Delta al om een glyfosaatverbod op te nemen in eenjarige pachtovereenkomsten. Een aantal fracties wil zo’n verbod ook opnemen in pachtcontracten die langer lopen.

De Wereldgezondheidsorganisatie oordeelde al in 2015 dat glyfosaat waarschijnlijk bepaalde vormen van kanker veroorzaakt. Maar daarna verschenen ook onderzoeken die géén duidelijk verband aantoonden. Hetzelfde geldt voor studies naar andere gezondheidsproblemen, milieuschade en watervervuiling door het middel: soms tonen die wel een verband aan, soms niet.

Ondertussen is glyfosaat wel zo omstreden dat steeds meer overheden het voor de zekerheid zelf in de ban doen. Zo wordt het vanaf 2024 geheel verboden in Duitsland. Dichterbij hebben de provincie Noord-Brabant en de twee andere Brabantse waterschappen (Aa en Maas en De Dommel) glyfosaat op hun pachtgronden al verboden.

Twijfels

Een aantal fracties in het algemeen bestuur van Brabantse Delta voelt daar weinig voor, zo lang de Nederlandse en Europese wet het gebruik van glysofaat nog toestaan. Vanwege alle twijfels rond het middel wordt trouwens wel versneld opnieuw bekeken of dat legaal kan blijven in Europa. Die beoordeling wordt nog dit jaar afgerond.

,,Dit is ingewikkelde materie, te ingewikkeld om zelf te beoordelen. Ik vertrouw op experts”, zei Frank van Noord, die in het bestuur bedrijven vertegenwoordigt. Hij pleit ervoor in elk geval die herbeoordeling af te wachten.

Maar fracties als Water Natuurlijk, PvdA en de Partij voor de Dieren willen vaart maken. Karin van den Berg (Water Natuurlijk): ,,Regelgeving loopt vaker achter. Je kunt er vanuit voortschrijdend inzicht ook zelf voor kiezen dingen vast te beperken.”

Louis van der Kallen (Ons Water/Waterbreed) illustreerde haar punt: ,,We hebben er na de uitvinding van DDT driekwart eeuw over gedaan om te bewijzen dat het een slecht middel was. Net zoals we er tientallen jaren over deden om te ontdekken dat cfk’s de ozonlaag aantastten.”

Wachten

Een besluit laat nog op zich wachten. Het algemeen bestuur stemt pas rond de zomer over een motie over het glyfosaatverbod, wanneer twee onderwerpen waar het mee samenhangt op de agenda staan: het pachtbeleid en een nota over biodiversiteit.