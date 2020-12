‘Onrust en grote zorgen’ over ingreep in verkeer Etten-Leurse wijk Sanderbanken

video Auto gaat in vlammen op na ongeluk in Et­ten-Leur, bestuurder kan op tijd ontkomen

29 november ETTEN-LEUR - Een automobilist is zondagochtend met zijn auto door het hek langs de Pottenbakkerstraat in Etten-Leur gereden. In de sloot langs de weg vloog het voertuig in brand. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.