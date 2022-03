Nog weinig kiezers in Etten-Leur en Moerdijk, behalve bij het ‘mooiste stembureau’

Kortom, de opkomst op de eerste stemdag voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is nogal wisselend in de regio Moerdijk-Etten-Leur. ,,Tja, wij zitten natuurlijk in het mooiste en aantrekkelijkste stembureau", lachen de mensen van het Trouwkerkje vanachter de tafel. ,,We hebben er al 245 gehad", zeggen ze vrolijk. Het is dan kwart voor één.