Mario (24) uit Etten-Leur heeft 20 miljoen werknemertjes

Expositie in Et­ten-Leur: ‘Modellen van Van Gogh tot leven wekken’

18 september ETTEN-LEUR - Bij kunst is het proces vaak even interessant als het eindresultaat. Het werk van fotograaf Marc Boom (1968) is geen uitzondering. Boom fotografeert modellen alsof ze zo uit een portret van Vincent van Gogh zijn gestapt. Of beter: hij portretteert ze zo, alsof ze ín een schilder van de meester zijn beland.